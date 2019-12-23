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٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٤:٣٥

وفاة مفاجئة لقائد أركان الجيش الجزائري

وفاة مفاجئة لقائد أركان الجيش الجزائري

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح فارق الحياة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة الأنباء الجزائرية، أعلنت بأن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية.

يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وكان انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما.

وترقى قايد صالح في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع  في سبتمبر 2013.

رمز الخبر 1900402

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