اقامة الجولة الثانية من المفاوضات بين ظريف وبن علوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء،أنه عقدت الجولة الثانية من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي صباح اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الخارجية العمانية.

واستعرض الجانبان في اللقاء، أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والتجارية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى مسقط الاثنين بهدف اجراء المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين وتم الجولة الاولى من المحادثات الثنائية مع نظيره العماني "يوسف بن علوي".

كما اجتمع ظريف في مسقط مساء امس الاثنين مع مجموعة من الايرانيين من ضمنهم ناشطين اقتصاديين.

كما التقى وزير الخارجية الايراني مع المتحدث باسم أنصار الله اليمني محمد عبد السلام، في مسقط صباح اليوم الثلاثاء.