ارتفاع نسبة تلوث الهواء في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير مركز رصد تلوث الهواء في طهران محمد رستكاري صرح أن وضع الهواء في العاصمة طهران خلال الساعات ال24 الماضية غير ملائم لبعض الأفراد الحساسين.

واشار رستكاري الى مؤشر الملوثات في هذا الاثناء بطهران موضحا ان مستويات الانبعاثات كالتالي: أول أكسيد الكربون نظيف تصل (38) ، والأوزون نظيف (8)، وثاني أكسيد النتروجين نظيف (82)، وثاني أكسيد الكبريت نظيف (23)، والجسيمات العالقة مادون10 ميكرون نظيف (79)، فيما الجسيمات العالقة مادون 5.2 ميكرون (غير نظيفة) للمجموعات الحساسة (145). /انتهى/