أردوغان: يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد "أننا نود أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات"، مشيراً إلى "أنني تحدثت مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأبلغته أن مشاركة تونس والجزائر بؤتمر برلين حول ليبيا مهمة".
ولفت إلى أن "هناك ازدياد في عدد الذين يحاولون فرض العقوبات على تركيا"، مشيراً إلى أن "العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا"، مضيفاً "نتواصل مع فايز السراج واستدعيناه لاسطنبول ووقعنا اتفاقيات ويجب إعلان وقف النار في ليبيا بأقرب وقت والمواد في مذكرة التفاهم مع السراج هي أولية".
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