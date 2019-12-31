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٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٧

توسيع العلاقات العلمية والتقنية بين ايران وافغانستان

توسيع العلاقات العلمية والتقنية بين ايران وافغانستان

أكدت دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء على تطوير وتوسيع العلاقات العلمية بين ايران وافغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاجتماع الثنائي بين رئيس مركز التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا "مهدي قلعه نويي" والمتحدث باسم وزارة الصحة "وحيد مجروح" الذي عقد اليوم الثلاثاء بطهران اكد الجانبان على توسيع العلاقات العلمية و التقنية بين البلدين.

وعرضت الشركات المعرفية الإيرانية والأفغانية في هذا الاجتماع آخر المستجدات العلمية والتقنية ومنتجاتهم العلمية.

علما أنه قد استضاف مركز التعاون الدولي التابع لدائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية، وفدا علميا في قطاع الصحة والسلامة من أفغانستان، يتألف الوفد العلمي، من رؤساء المستشفيات والأطباء والخبراء في مجال الصحة حيث زاروا إيران لتطوير العلاقات العلمية بين إيران وأفغانستان./انتهى/

رمز الخبر 1900652

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