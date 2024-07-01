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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ م

مباحثات ايرانية اوزبكية لتعزيز التعاون العلمي

مباحثات ايرانية اوزبكية لتعزيز التعاون العلمي

بحث وفد علمي ايراني، مع وزير التعليم العالي الاوزبكستاني، سبل توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اوزبكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام وفد علمي ايراني يقوده رئيس مركز تطوير العلاقات العلمية والتقنية في معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية "امير حسين مير ابادي"، بزيارة جمهورية اوزبكستان واجرى مباحثات مع وزير التعليم العالي والابداع والتقنية لهذا البلد "قونقرات باي شريبوف".

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، سبل توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اوزبكستان.

كما اكد الجانبان على اهمية التعاون العلمي والاكاديمي، بما في ذلك تبادل اساتذة الجامعات والطلاب وعقد لقاءات علمية مشتركة، وتبنى مشاريع تقنية مشتركة، وتاسيس واحات للعلوم والتكنولوجيا وبناء شبكة للتواصل بين جامعات البلدين.

رمز الخبر 1946039

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