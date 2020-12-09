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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٤٨ م

ظريف:

خط "خواف_هرات" بوابة لتعزيز العلاقات بين إيران وأفغانستان

خط "خواف_هرات" بوابة لتعزيز العلاقات بين إيران وأفغانستان

علّق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على اهمية الخط السككي "خواف-هرات" بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان، واصفاً إياه ببوابة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات بين الشعبين وتنمية المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: لاتقتصر أهمة الخط السككي "خواف_هرات" على إيران وأفغانستان بل يحظى بالأهمية للمنطقة أيضاً. 

واضاف: ان هذا الخطط السككي كبوابة لزيادة التبادل التجاري والعلاقات الشعبية يمكنه ايضا تدعيم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

واكد وزير الخارجية الايراني: ان بناء الجسور من الحدود يعد اولوية.

ومن المقرر ان يتم تدشين خط سكك الحديد " خواف (شرق ايران) – هرات (غرب افغانستان)" بمشاركة رئيسي البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يشار أن هذا الخط السككي هو بطول 225 كم ويشمل 4 قطع، 2 منها بطول 78 كم في ايران وتحديدا من "خواف" الى منفذ " شمتيغ" في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي البلاد. وفي الجانب الافغاني تمتد القطعة الثالثة من معبر شمتيغ حتى محطة "روزنك" بطول 62 كم، ومنها الى مدينة " هرات" بمسافة 85 كم.

يذكر أن القطعة الثالثة من الخط السككي في افغانستان تم انشاؤه باستثمارات ومهندسين من ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1910076

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