اللواء قاسم سليماني استشهد في هجوم لمروحيات اميركية

وفي بيان اصدره فجر اليوم الجمعة اكد الحرس الثوري نبأ استشهاد قائد فيلق "القدس" اللواء قاسم سليماني.

وجاء في البيان الصادر عن الحرس الثوري: ان القائد الشامخ اللواء قاسم سليماني استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم الجمعة في هجوم لمروحيات اميركية.

وكانت مصادر رسمية اعلامية عراقية قد اعلنت فجر الجمعة عن استشهاد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في بغداد فجرا.

وافادت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية بان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قد استشهدا حين استهدافهما من قبل القوات الاميركية بالصواريخ بعد خروجهما بسيارتين من مطار بغداد ما ادى الى استشهادهما.

وتفيد تقارير بان قائد فيلق "القدس" اللواء سليماني كان قادما من بيروت.