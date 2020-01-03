قائد الثورة يعلن الحداد العام 3 أيام على استشهاد اللواء سليماني

دعا قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، إلى حداد لمدة 3 أيام بعد استشهاد اللواء قاسم سليمانى، فى هجوم إرهابي استهدفه بالقرب من مطار بغداد الدولى، مؤكدا أن انتقاما عنيفا ينتظر المجرمين الذين قاموا باغتياله.

وقال قائد الثورة في بيان إن الشعب الايراني سيخلد اسم الشهيد الشامخ الفريق قاسم سليماني والشهداء المرافقون له لاسيما المجاهد الاسلامي الكبير ابو مهدي المهندس، واني اعلن الحداد العام في البلاد 3 ايام، واقدم التبريكات والتعازي الى زوجته العزيزة وابنائه الاعزاء واقاربه.

كان الحرس الثوري قد أكد نبأ استشهاد قائد فيلق "القدس" اللواء قاسم سليماني.