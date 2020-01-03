قائد الثورة الإسلامية يحضر في منزل الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سماحة آية الله الخامنئي قام بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعاوي والتبريكات باستشهاد هذا المجاهد الكبير والمخلص.

وارتقى قائد فيلق "القدس" لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

وقد اعلن سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حدادا عاما لثلاثة أيام اثر استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

واصدرت الخارجية الايرانية بيانا اليوم الجمعة نددت فيه بهذا الاجراء الاميركي الارهابي وعقدت اجتماعا طارئا بهذا الخصوص.

كما استدعت سفير سويسرا لدى طهران بوصفه راعيا للمصالح الاميريكية وسلمت له مذكرة اعربت فيها عن احتجاجها الشديد.

وفي السياق، اعلن المتحدث باسم امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كيوان خسروي بان المجلس سيعقد اجتماعا طارئا اثر استشهاد قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني على يد القوات الاميركية في بغداد.

واصدر سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" بيانا، اليوم الجمعة على خلفية استشهاد "اللواء قاسم سليماني"، أمراً يقضي بتعيين "العميد اسماعيل قاآني" قائدا جديدا لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية./انتهى/