ما هو فحوى الرسالة التي سلمّها الأميركان لراعي المصالح الامريكية في طهران؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن في بيان له يوم أمس الجمعة، أنهم تلقوا رسالة من الإدارة الأمريكية عبر الحكومة السويسرية، دون أن يفصح عن فحوى الرسالتين، وأشار موسوي إلى أنهم استدعوا السفير السويسري في طهران الذي يرعى المصالح الأمريكية في إيران للمرة الثانية، وبيّن: "نقلنا له ردنا المناسب على الرسالة الأمريكية".

وقال وزير الخارجية "جواد ظريف" إن السويسريين، اليوم ، بصفتهم راعین للمصالح الأمريكية ، "أرسلوا رسالة سخيفة للغاية" إلى إيران و"تلقوا ردا حاسما" منا بعد ظهر يوم أمس الجمعة.

كما كشف الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن مضمون رسالة "رسمية" أميركية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني.

وقال نائب قائد الحرس الثوري العميد فدوي في هذا الصدد، إن "الرسالة الرسمية الأميركية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الايراني سقف الانتقام لسليماني فقط".

وأضاف، أنه "لا يمكن لواشنطن أن تحدد شكل وطبيعة وسقف الرد الإيراني بعد اغتيالها سليماني"، متابعاً في الوقت نفسه: "الخبراء يعرفون أن جريمة أميركا تفتقر لأي قيمة أمنية فتحركات سليماني لم تكن سراً".

وأشار الى استشهاد الفريق قاسم سليماني، قال العميد فدوي في مقابلة مع قناة خبر الايرانية: انتظر القائد سليماني 40 عاما لنيل الشهادة، وافتخر باني كنت قرابة 40 عاما الى جانب الحاج قاسم سليماني بصفة حارس للثورة الإسلامية.

واضاف نائب القائد العام للحرس الثوري: ان قائد الثورة وفي بيانه بمناسبة استشهاد الحاج قاسم سليماني ، اعطى وعودا احدها الانتصار المؤكد للمجاهدين في سبيل الله، وهذا الوعد هو من دواعي سرور جميع انصار الثورة والمجاهدين في سبيل الله، وكذلك ضرورة مواصلة نهج الجهاد والمقاومة.

وتابع قائلا: ان قائد الثورة اكد أيضا إن العداء الأمريكي للثورة استمر 40 عاما وأنه قد فشل في تلك السنوات الأربعين والثورة الإسلامية انتصرت.

واكد ان شهادة الفريق سليماني ستزيد من عزم الحرس الثوري وسنشهد انتصارات كبيرة ان شاء الله.

ومضى قائلا: ان الفريق سليماني كان مستعدا للشهادة دوما، وكان يشعر بانه متخلف عن رفاقه الشهداء خرازي وهمت وكاظمي.

وذكرت بعض مصادر إعلامية أن الإدارة الأميركية ذكرت أنها تقبل بالدخول بالمفاوضات دون شروط والتنازل عن العقوبات شريطة عدم تصعيد طهران والثأر لاستشهاد "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس".

وارتقى قائد فيلق "القدس" لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر يوم الجمعة.

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