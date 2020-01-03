قائد الثورة: الفريق سليماني لم تكن تأخذه لومة لائم في أداء الواجب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قام مساء اليوم الجمعة بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعاوي والتبريكات باستشهاد هذا المجاهد الكبير والمخلص.

وأكد سماحته، أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم يكن يهاب أحدا أو يخشى من شيء من أجل المضي في سبيل الله وأداء الواجب.

وفي هذه الاثناء احتضن القائد نجل الشهيد مواسيا وداعما له، وقد اثارت صورة توثق هذه اللحظة اعجاب رواد مواقع التواصل.

وقد استشهد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في عدوان اميركي على بغداد./انتهى/