  1. إيران
٣ يناير ٢٠٢٠ - ٢١:٤٦

قائد الثورة: الفريق سليماني لم تكن تأخذه لومة لائم في أداء الواجب

قائد الثورة: الفريق سليماني لم تكن تأخذه لومة لائم في أداء الواجب

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم يكن يهاب أحدا أو يخشى من شيء من أجل المضي في سبيل الله وأداء الواجب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قام مساء اليوم الجمعة بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعاوي والتبريكات باستشهاد هذا المجاهد الكبير والمخلص.

وأكد سماحته، أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم يكن يهاب أحدا أو يخشى من شيء من أجل المضي في سبيل الله وأداء الواجب.

وفي هذه الاثناء احتضن القائد نجل الشهيد مواسيا وداعما له، وقد اثارت صورة توثق هذه اللحظة اعجاب رواد مواقع التواصل.

شاهد صورة قائد الثورة مع نجل الشهيد سليماني تشعل المواقع!

وقد استشهد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في عدوان اميركي على بغداد./انتهى/

رمز الخبر 1900809

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