  1. إيران
٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٠

شريط مصور

قاسم سليماني يسأل الله ان ينال الشهادة

قاسم سليماني يسأل الله ان ينال الشهادة

اللواء قاسم سليماني وهو يسال الله بحق الصلوات التي اقامتها المجاهدين بمنطقة اروندكنار ان ينال الشهادة.

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رمز الخبر 1900768

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