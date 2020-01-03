https://ar.mehrnews.com/news/1900768/ ٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٠ رمز الخبر 1900768 إيران إيران ٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٠ شريط مصور قاسم سليماني يسأل الله ان ينال الشهادة اللواء قاسم سليماني وهو يسال الله بحق الصلوات التي اقامتها المجاهدين بمنطقة اروندكنار ان ينال الشهادة. تحميل 37 MB رمز الخبر 1900768 سمات قاسم سليماني اروند كنار الحرس الثوري مطالب مرتبط جبهة المقاومة ستکون أكثر التحاما بدماء الشهيد قاسم سليماني الأمين العام لحزب الله: عقوبة أمريكا ستكون مسؤولية على عاتق جميع مقاتلي أبطال المقاومة تجمع أهالي مدينة "كرمان" أمام منزل الفريق سليماني عبد اللهيان: سليماني بلغ أمنيته التي كان ينتظرها جهانغيري: المجرمون الأميركيون هم الخاسر الأكبر في هذه اللعبة الخطيرة مسيرات جماهيرية في طهران تنديداً بجريمة اغتيال الفريق سليماني
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