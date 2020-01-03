  1. إيران
٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩

الأمين العام لحزب الله: عقوبة أمريكا ستكون مسؤولية على عاتق جميع مقاتلي أبطال المقاومة

الأمين العام لحزب الله: عقوبة أمريكا ستكون مسؤولية على عاتق جميع مقاتلي أبطال المقاومة

قال الأمين العام الحزب الله اللبناني إن فصائل المقاومة لن تسمح لهذه الدماء الحسينية الطاهرة التي سُفكت ظلماً وجوراً ‏ان تذهب هدرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله أصدر بيانا بشأن استشهاد اللواء قاسم سليماني.

وفيما يلي نص بيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا  بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)‏
صدق الله العلي العظيم

بمناسبة استشهاد الأخ الحبيب والقائد العزيز الحاج أبو مهدي المهندس وثلّة من إخوانه الكرام من ‏مجاهدي الحشد الشعبي في العراق، نتقدم من مولانا صاحب الزمان عليه السَّلام وسماحة الإمام ‏القائد السّيد الخامنئي دام ظله والمرجعية الدينية في النجف الاشرف دام ظلها الوارف ومن القيادات ‏العراقية الكريمة والشعب العراقي المظلوم والصابر والمجاهد وخصوصاً من قادة ومسؤولي ‏ومجاهدي الحشد الشعبي المقدّس وفصائل المقاومة العراقية المجاهدة ومن عائلة الشهيد الحاج ابو ‏مهدي المهندس وعوائل الشهداء معه بأسمى آيات التبريك لنيلهم الوسام الإلهي الرّفيع واسمى آيات ‏العزاء والمواسات لفقد أغلى الأحبة.‏

كما أبارك لهم وأعزّيهم بشهادة القائد الحاج قاسم سليماني الذي بذل آخر سِنيّ عمره الشريف في ‏نصرة العراق وشعبه وفي تحريره من الاحتلال والإرهاب حتى سُفكت دماؤه الزّكية على أرض ‏العراق المقدسة.‏

سيُثبت الشعب العراقي العزيز وفصائله المقاومة وفاءهم الكبير والصّادق لهؤلاء القادة الشهداء ‏وكل الشهداء ولأهدافهم النبيلة، ولن يسمحوا لهذه الدماء الحسينية الطاهرة التي سُفكت ظلماً وجوراً ‏ان تذهب هدراً وإنما ستشكل هذه الدماء الزّكية للحاج قاسم وأبو مهدي والشهداء معهم وكل ذكريات ‏الجهاد والتضحيات مع هذين القائدين العظيمين، ستشكّل حافزاً قوياً لهم من أجل مواصلة المسير، ‏وحمل الراية وتحقيق الأهداف والآمال في عراق حرّ، عزيز، مستقل، قوي، مزدهر وخال من ‏الاحتلال والإرهاب.‏

للقائد العزيز الحاج ابو مهدي المهندس وكل الشهداء معه الرّحمة والبركة والرّفعة وعلوّ الدرجات.‏

السيد حسن نصرالله    ‏ ‏    
الجمعة في 03 كانون الثاني 2020 م ‏
الموافق 7 جمادي الأولى 1441 هجرية

رمز الخبر 1900766

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي