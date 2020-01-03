بيان آية الله عيسى قاسم بشأن اغتيال الفريق سليماني والمهندس

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد امتدت يد العدوان الأمريكي الآثم بالاغتيال لكوكبة من المجاهدين الأبطال في مقدمتهم عملاق الجهاد والعمل الدؤوب في سبيل الله الحاج قاسم سليماني والمجاهد الكبير أبو مهدي المهندس فنال فقدهما من قلوب الأمة المؤمنة ما نال وأفجعها، وفي الوقت نفسه أشعرها بالفخر العظيم بهذين الرجلين وأمثالهما ممن باعوا جماجمهم لله، وكل نظرهم رضوانه لا يلوون على شيء من هذه الدنيا، وإنَّ الأمة لتجد في شهدائها العظام من أهل الطريق الطويل في الجهاد والتعلّق الصادق بالشهادة مدرسة تلهمها روح التضحية والفداء في سبيل الدين والكرامة وحرية الوطن الإسلامي والذود عن المقدسات والحرمات.

رفع الله درجات شهداء الحق والعدل في الجنة ورزقهم جوار محمد وآله الأطهار وأقر أعينهم بعظيم رضوانه.

التعازي المخلصة والتبريكات الإيمانية لصاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وللجمهورية الإسلامية الإيرانية قائداً عظيماً وشعباً مخلصاً ولجميع الفقهاء العظام وللأمة المسلمة وأحرار العالم وعوائل الشهداء الكريمة.

عيسى أحمد قاسم

03 يناير 2020