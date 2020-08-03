تضلّع شركة إتصالات في العراق بعملية إغتيال الشهيدين "سليماني والمهندس"

وقالت اللجنة انها تلقت وثائق من قبل قادة بالحشد تتهم فيها إحدى شركات الهاتف النقال بالتورط باغتيال الشهيدين "ابو مهدي المهندس-قاسم سليماني" مع رفاقهما من خلال تزويد قيادة الجيش الأمريكي في قاعدة "فيكتوريا" بمطار بغداد بقاعدة بيانات خط الهاتف النقال لأحد المرافقين للمهندس الذي اغتيل خلال الضربة الجوية.

وأشارت إلى أن القيادة الأمريكية حصلت على معلومات كافية من خلال خط الهاتف لمكان تواجد ابو مهدي المهندس ولقائه قاسم سليماني، مما ساعد بعملية الإغتيال بحسب المعلومات التي تلقتها اللجنة وهي قيد التحقيق".

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