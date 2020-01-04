الصواريخ قد تجهزت/ سنخلق جهنما للجنود الامريكان

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المسؤول العسكري للحركة، خاطب الولايات المتحدة الارهابية خلال كلمة له، قائلا: أن قافلة الجهاد التي قاداها الشهيدان العظيمان لن تتوقف برحيلهما لان بوصلتها ثابتة نحو زوال قواعدكم الخبيثة ولقيطتكم اسرائيل.

وأضاف، ان دماء الشهيدين العظيمين قد اوقدت بقلوبنا ناراً لن تهدأ ولن تطفئ الا بعد أن نمرغ انفكم بالتراب.

وأكد المسؤول العسكري للمقاومة الاسلامية حركة النجباء على "أننا من يحدد وقت ونوع الرد"، مصرحا انتم لاسبيل لكم الا استقبال جحيم نيراننا، فإن الصواريخ قد تجهزت والبنادق القمت والقوات تهيأت وبانتظار الاوامر من القيادة لتبدأ جهنم الارض على جنودكم الغزاة المحتلين قبل ان يحشروا في السعير الاعلى.

وتابع، أن الشهيد سليماني كان بيننا وافشلنا مخططاتكم الخبيثة جميعها اما اليوم وهو شهيد فنقول انتهى زمن افشال المخططات وابتدأ زمن محو المخطط نفسه.

وشدد على أن دماء الشهيدين العظيمين ستبقى كابوساً لكم، موضحا، اخطأتم وخطأكم سيكلفكم كثيراً، فانتم اخترتم حرباً لن تكون نهايتها بايديكم بل ستكون نهايتكم ببدايتها. /انتهى/