على المسلمين الاتحاد لحماية أنفسهم من التهديدات الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد وصف اغتيال سليماني بأنه عمل غير أخلاقي يتنافى مع القوانين الدولية ويؤكد ضرورة اتحاد المسلمين لحماية أنفسهم من التهديدات الخارجية بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني.

وشدد محمد على أن استهداف سليماني بضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة، هو فعل غير أخلاقي ويتنافى مع القانون الدولي. وأشار إلى أن "الإجراءات التي قام بها هذا الرجل القوي" في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "قد يؤدي أيضاً إلى تزايد ما يسمى بالإرهاب".

وكان رئيس الوزراء الماليزي شبّه مقتل الجنرال سليماني بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ومقتل سليماني "هو عمل آخر أيضاً تقرر فيه دولة واحدة من تلقاء نفسها قتل قادة دولة أخرى".

بالتوازي،شهدت السفارة الإيرانية في العاصمة الماليزية كوالالمبور تجمعات لنحو 50 شخصاً رافعين شعار "تسقط أميركا".