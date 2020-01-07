وزير الخارجية الإيراني: الإدارة الأمريكية تهاب مواجهة الحقيقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريق قال في تغريدة إنه مقارنة بتهديد بومبيو حول تجويع الايرانيين (الجريمة بحق الانسانية)، وتخرصات ترامب حول التراث الثقافي (جريمة حرب)، والارهاب الاقتصادي والاغتيال الجبان، فإن الامتناع عن اصدار تاشيرة الدخول "لي" والذي يشكل انتهاكا لاتفاقية الامم المتحدة مع الحكومة الامريكية في عام 1947 حول مقر (استقرار) الامم المتحدة، ان ذلك لا يحظى بأهمية كثيرة.

وتساءل وزير الخارجية في تغريدته : لكن، في الواقع، ممّ يخاف هؤلاء؟ من الحقيقة؟

وكانت الخارجية الامريكية اعلنت عن قرارها امس الاثنين بعدم اصدار تاشيرة الدخول لوزير الخارجية الايراني لحضور اجتماع مجلس الامن الدولي.