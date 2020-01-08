ثمن قطعكم ليد الشهيد قاسم سليماني سيكون قطع أقدامكم في المنطقة

وصرح الرئيس الايراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وفي اعقاب العملية الارهابية التي نفذتها الولايات المتحدة باغتيال الشهيد قاسم سليماني، قال مخاطبا الولايات المتحدة: قطعتم يد قاسم سليماني ونحن سنقطع اقدامكم من المنطقة.

يتبع ...