ثمن قطعكم ليد الشهيد قاسم سليماني سيكون قطع أقدامكم في المنطقة

وصرح الرئيس الايراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وفي اعقاب العملية الارهابية التي نفذتها الولايات المتحدة باغتيال الشهيد قاسم سليماني، قال مخاطبا الولايات المتحدة: قطعتم يد قاسم سليماني ونحن سنقطع اقدامكم من المنطقة.
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صرح الرئيس الايراني حسن روحاني على خلفية استشهاد الفريق قاسم سليماني بأن الامريكيون سيدفعون ثمن قطعهم ليد الشهيد بقطع اقدامهم في المنطقة.
وصرح الرئيس الايراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وفي اعقاب العملية الارهابية التي نفذتها الولايات المتحدة باغتيال الشهيد قاسم سليماني، قال مخاطبا الولايات المتحدة: قطعتم يد قاسم سليماني ونحن سنقطع اقدامكم من المنطقة.
يتبع ...
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