انتقامنا لدماء الشهيد سليماني سيكون بطرد امريكا من المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي إشارة إلى مناورات الرسول الاعظم (ص) قال المتحدث باسم الحرس الثوري: "كانت هذه مناورة استمرت 15 يوماً، ولحسن الحظ تلقى أعداؤنا بمن فيهم الكيان الصهيوني رسالة هذه المناورات بشكل جيد. فالأعداء يفهمون جيداً أنه إذا كان لديهم اي تهديد فإنه سيكون ردّنا حاسماً.

واعتبر العميد، رمضان شریف، أن أهم انتقام لدماء الشهيد سليماني هو طرد الولايات المتحدة من المنطقة، وأضاف: إنجازات الحاج قاسم سليماني في المنطقة محفوظة جيداً، والهدف الأهم هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة".

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