مجلس علماء فلسطين يبارك للحرس الثوري الإيراني رده على قواعد أميركية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مصدر مطلع أن مجلس علماء فلسطين بارك للحرس الثوري الإيراني رده على قواعد أميركية في العراق

وقال أن المجلس "يؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا لم ولن تسكت على الضيم والإعتداءات الأميركية". /انتهى/

