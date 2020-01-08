دونالد ترمب يلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية الإرهابية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ بإلقاء كلمته بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية الإرهابية في العراق

وأضاف ترامل أنه لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بسبب القصف وأننا لا نرغب باستخدام القوة العسكرية.