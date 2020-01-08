  1. إيران
٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٩:٥٨

دونالد ترمب يلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية الإرهابية في العراق

دونالد ترمب يلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية الإرهابية في العراق

يلقي الرئيس الأمريكي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية الإرهابية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ بإلقاء كلمته بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية الإرهابية في العراق

وأضاف ترامل أنه لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بسبب القصف وأننا لا نرغب باستخدام القوة العسكرية.

رمز الخبر 1901101

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