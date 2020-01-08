"أنصارالله": إعلان إيران استمرار الرد على إستشهاد سليماني من موجبات الردع

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "وكالات" أن الحوثي قال في تغريدة على "تويتر"، إن "ما أعلنه الإيرانيون من استمرار الرد من أهم موجبات الردع فالسلاح والإدارة الأمريكية التي تقتل أبناء الشعب اليمني هما من يقتلا في العراق وفي غيره".

وأضاف "الطيران الأمريكي الذي قتل أطفال ونساء ورجال وقضاة وأطباء ومسعفين وقتل كل شيء في اليمن هو نفسه من قتل ‎سليماني والمهندس".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن فجر الاربعاء، استهدافه بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بمحافظة الأنبار، غربي العراق، وقاعدة أخرى، بأربيل شمالي البلاد رداً على عملية استهداف الفريق "قاسم سليماني" التي نفذتها الولايات المتحدة، الجمعة الماضية في بغداد.

وقال الحرس الثوري في بيان "يعلم الأمريكيون الآن أن إيران تستطيع استهداف قواعدهم... قواعدهم ستكون في مرمى الاستهداف إذا ردت الولايات المتحدة على الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق".

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