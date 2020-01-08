الخزعلي: ردنا على إرهاب أمريكا يكون بحجم الرد الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المكتب الإعلامي الخاص للأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الأربعاء، أن الرد العراقي على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه لن يكون اقل من حجم الرد الإيراني.

وقال المكتب في تغريدة على "تويتر"، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل"، مبينا أنه "الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".

وأضاف الخزعلي، "ولأن العراقيين اصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم اقل من حجم الرد الايراني وهذا وعد"