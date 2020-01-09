نيويورك تايمز: المشهد في العراق تحول لصالح ايران

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه "من النتائج سياسات ترامب أنه قد تُطرد القوات الأميركية من العراق ما يسمح لسليماني بتحقيق أحد أهم أهدافه”، مبينة أنه “قد يصبح من الصعب دعم القوات الأميركية في سوريا من دون الوجود العسكري في العراق".

وأضافت أنه "من نتائج سياسة ترامب أيضاً التفاف الإيرانيين حول علمهم وتحول المشهد في العراق لصالحهم"، مبينة ان "من نتائج سياسة ترامب ايضا انسحاب بعض قواتنا أو جميعها وهو نصر استراتيجي آخر لإيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ترامب وداعموه يتبجحون بعدم سقوط خسائر أميركية في الهجمات لكن إيران ربما تقصدت بعناية تجنّب ذلك"، مؤكدة أن "لدى إيران خيارات كثيرة لذلك دعونا لا نحتفل بشكل سابق لأوانه".

وانتقدت "نيويورك تايمز" سياسة ترامب، وأنه بدلاً من إعادة القوات الأميركية اضطر ترامب إلى نشر المزيد منها في ​الشرق الأوسط​ بتكلفة باهظة، مشيرة الى أنها ترجح "رد إيراني بشدة، ومن خلال طرق عديدة وليس من الضروري أن تعلن مسؤوليتها عنها"، لافتةً إلى أن "ترامب وداعموه يتبجحون بعدم سقوط خسائر أميركية في الهجمات لكن إيران ربما تقصدت بعناية تجنّب ذلك"

وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى إيران خيارات كثيرة، داعية الشعب الأميركي لعدم الإحتفال بشكل "سابق لأوانه".