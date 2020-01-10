أوكرانيا تقول إن إسقاط طائرتها بصاروخ لم يؤكد بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الجمعة إن فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ لم تتأكد بعد.

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق يوم الجمعة.