  1. إيران
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٣

أوكرانيا تقول إن إسقاط طائرتها بصاروخ لم يؤكد بعد

أوكرانيا تقول إن إسقاط طائرتها بصاروخ لم يؤكد بعد

قللت أوكرانيا من احتمال إسقاط طائرتها بصاروخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الجمعة إن فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ لم تتأكد بعد.

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق يوم الجمعة.

رمز الخبر 1901129

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