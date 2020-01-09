تكليف وزيري الخارجية الايراني والاوكراني بتسهيل عمل لجنة التحقيق بحادثة الطائرة الاوكرانية

وأجرى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني حسن روحاني، أعرب خلاله عن تقديره للاجراءات التي قامت بها كوادر الاسعاف والطوارئ والخبراء التقنيين الايرانيين في هذا الحادث، داعيا الى التعاون المشترك بين اللجان التقنية للبلدين لإجراء تحقيق دقيق للحادث وتحديد اسباب سقوط الطائرة وفق البروتوكولات الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على التعاون التام بين اللجان التقنية للبلدين، لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة في هذا المجال، وقال: سأوعز الى وزارة الطرق وبناء المدن بتشكيل فريق مشترك من خبراء البلدين لإجراء تحقيق دقيق لاسباب هذه الحادث.

وخلال المحادثات الهاتفية، تم الاتفاق بين الرئيسين على التعاون بين وزيري خارجية ايران واوكرانيا لتسريع وتسهيل التعاون بين خبراء البلدين لدراسة جوانب هذا الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة.