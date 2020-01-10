رئیس الوزراء الياباني في جولة إلى المنطقة يوم السبت

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم الحكومة ​اليابان​ية ​يوشيهيدي سوغا​، قال إن "رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ سيبدأ اعتباراً من السبت 11 كانون الثاني وحتى 15 منه، زيارة إلى ​السعودية​ و​الإمارات​ وسلطنة عُمان، في وقت يسعى لتفسير قرار ​طوكيو​ نشر ​سفينة​ عسكرية وطائرتي مراقبة في المنطقة لـ"ضمان سلامة ​السفن​ المرتبطة باليابان".

ولفت سوغا إلى أن آبي "سيتبادل الآراء مع الدول الثلاث لمنع مزيد من التصعيد في الوضع المتوتر في ​الشرق الأوسط​"، مشيرا الى أنه "في كل من هذه الدول، نخطط طلب التعاون لضمان إمداد مستقر للطاقة وسلامة السفن".

وأفادت اليابان الشهر الماضي أنها سترسل مدمّرة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة إلى طائرتي مراقبة من طراز "بي-3سي" إلى الشرق الأوسط لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده ​واشنطن​ في المنطقة.

وحاولت اليابان جاهدة تحقيق توازن بين تحالفها المهم مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع ​إيران.