ردود فعل ستكلف أميركا أكثر مما تتوقع إذا ماطلت بتطبيق قرار انسحاب قواتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "السومرية" أن العتابي قال في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التلاعب واللف والدوران في السياسة الأميركية هو أمر تعودنا عليه، وهي ليست المرة الأولى التي تتعامل بها أميركا مع العراق بهذا الشكل"، مضيفاً أن "الأسلوب الأميركي بالتلاعب مع الدول حتى المكافئ لها هو أسلوب يمثل جزءاً من استراتيجتها الدولية، ولا نعلم عن أي شراكة أواتفاقيات دولية تتحدث أميركا وهي التي أخلت بجميع المواثيق". /انتهى/