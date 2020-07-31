الأمم المتحدة فشلت بواجباتها تجاه اليمن وانحيازها للعدوان ليس خفي على أحد

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، إنّ "الأمم المتحدة فشلت في القيام بما ينبغي عليها القيام به تجاه اليمن وفقاً لميثاقها التأسيسي".

وأشار المشاط امس الخميس في حوار مع قناة الميادين، إلى أن الأمم المتحدة "ظهرت منحازة إلى العدوان ومكرسة للحصار في كثير من المواقف"، معتبراً أنّ "ما شهدته وتشهده المحافظات المحتلة دليل كاف على أهداف العدوان الحقيقية الرامية إلى احتلال بلدنا وتقسيمه".

المشاط توجه للشعب اليمني بالقول "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنواصل التصدي لمحاولات تفتيت وتقسيم اليمن حتى تحرير أراضيه كافة "، مؤكداً أنه "لن نقبل باستمرار عمليات النهب المفتوحة لعائدات ثروات الشعب على يد حفنة من المرتزقة والخونة".

وشدد على "مواصلة الضربات الموجعة على كل المستويات في عمق المعتدين حتى وقف العدوان ورفع الحصار"، كما دعا اليمنيين للاهتمام بالزراعة وفلاحة الأرض، وقال "نوجه الحكومة ومسؤوليها في مختلف المحافظات لمساعدة المزارعين".

وعلّق رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن على ما وصفها بالـ"قرصنة الأميركية" التي استهدفت في الأجواء السورية الطائرة المدنية الإيرانية، بالقول إنّ هذا الأمر "تصرف أهوج من شأنه أن يفاقم من حالة غياب الأمن السائدة في المنطقة".

وتطرق المشاط إلى موضوع الحج، متهماً النظام السعودي بأنّه "أخضع الحج لسياساته وأهوائه، جاعلاً منه وسيلة من وسائل الابتزاز ضد أي دولة إسلامية لا تجاريه في مشاريعه الفتنوية والدموية".

وأضاف أن "استسهال جريمة تعطيل الحج تحت ذريعة الوقاية من كورونا، وهي الذريعة التي لم تنسحب على الأنشطة الترفيهية ، يوجب على المسلمين أن يضعوا النظام السعودي تحت طائلة المساءلة".

كما رأى المشاط أنه من "غير الحكمة أن يظل العالم الإسلامي في حالة صمت عن استبداد النظام السعودي وسوء إدارته للحج."

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