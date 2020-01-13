مسؤول يمني لـ"مهر" يؤكد ضرورة طرد القوات الأمريكية وقطع أذرعها في المنطقة

وكالة مهر للأنباء: اغتيل الشهيد الفريق قاسم سليماني بأمر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشن غارة جوية أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد. وقد قام مراسل وكالة مهر للأنباء بإجراء مقابلة مع "عبدالعزیز البکیر" وزیر الدولة في حکومة الانقاذ الوطني في الیمن حيث اكد الأخير على ضرورة طرد القوات الأمريكية وقطع أذرعها في المنطقة بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

إليكم نص المقابلة:

س: ما هي وجهة نظرك حیال اغتیال الفريق قاسم سلیمانی على يد الامریکان ؟

نعتبر هذه الجريمة جريمة إرهابية و انتهاك صارخ لسيادة العراق وعدوان سافر على الشعب العراقي وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ودعوة للعنف واستخدام القوة في حل الخلافات بين الدول.

س: ماهو رأيك حول خطوات الامم المتحدة تجاه أمريكا بهذا الشأن؟

وهو عملاً ندينه ونستنكره وندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الأمريكية وسياسة أمريكا في استخدام العنف والقوة وانتهاك القوانين والعهود والاتفاقيات الدولية ، كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى إيقاف عملية التصعيد ونزع فتيل الحرب التي تعمل الإدارة الأمريكية على إشعالها، والتي لا قدر الله واشتعلت لن يكون ضررها على أمريكا وإيران ومنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل ستكون حرباً شاملة ستجر المنطقة والعالم المتشابك والمترابط بمصالح مشتركة إلى حرب عالمية (نووية) ثالثة، وهو ما نحذر منه ونتابع بقلق شديد التصعيد الخطير الذي يجري في المنطقة جراء الانتهاكات الأمريكية المتواصلة.

س: برایک ماهو الرد المناسب الذي لابد ان یتلقاه الامریکان؟

وبالنسبة للرد المناسب فهو طرد القوات الأمريكية وقطع أذرعها في المنطقة بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

س: ما رایک حول العملیة العسکریة الایرانیة ضد موقع عین الاسد الامریکیة؟

وحول عملية الاستهداف الصاروخية للقواعد العسكرية للقوات الأمريكية في العراق، نباركها و نؤكد تأييد مطلق لأي عملية قادمة رداً على الجرائم والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها و ترتكبها أمريكا وأذيالها بحق العرب والمسلمين .

س: کیف تقیم مصیر المقاومة في المنطقه ومنها الیمن بعد استشهاد الفريق سلیمانی؟

كما نؤكد في اليمن موقفنا الثابت إلى جانب كل الأحرار في محور المقاومة المناهضين للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأذياله في المنطقة ومنها العدوان والحصار الذي تقوده السعودية على بلدنا وشعبنا اليمني الذي نقترب من دخول العام السادس في مواجهته./انتهى/