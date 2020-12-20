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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:١٠ م

الشيخ مهيدي صالح الجوير:

جميع القبائل والعشائر العربية ترفض التواجد الامريكي في المنطقة بكافة اشكاله + فيديو

جميع القبائل والعشائر العربية ترفض التواجد الامريكي في المنطقة بكافة اشكاله + فيديو

دعا الشيخ مهيدي صالح الجوير إلى الوقوف صفاً واحداً ضد الاحتلال الأمريكي مشيراً إلى أن ما يقوم به المحتل الأمريكي ما هو إلا محاولة منه لإثارة الفتن بين أبناء العشائر والقبائل العربية في المنطقة ليخلق الفتنة بين مكونات النسيج السوري الواحد.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الشيخ مهيدي صالح الجوير دعا في مدينة الميادين التابعة لمحافظة ديرالزور إلى الوقوف صفاً واحداً ضد الاحتلال الأمريكي مشيراً إلى أن جريمة اغتيال بعض رموز القبائل والعشائر العربية في دير الزور ما هو إلا محاولة من المحتل الأمريكي لإثارة الفتن بين أبناء العشائر والقبائل العربية في المنطقة وخلق الفتنة بين مكونات النسيج السوري الموحّد.

ورفضت جميع العشائر والقبائل العربية خلال اجتماع عشائري موسع لجميع شيوخ ووجهاء القبائل العربية في مدينة الميادين التابعة لمحافظة ديرالزور، التواجد الامريكي في المنطقة بكافة اشكاله، وطالبوا بالتخلص وطرد القوات الامريكية من المنطقة.

وحيا شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية " البطولات العظيمة لجيشنا العربي السوري وتضحيات الشهداء والمواقف البطولية لحلفاء وأصدقاء سورية، ووقوفهم إلى جانب الحق ودعمهم سوريا قيادةً وشعباً، وأكدوا على الوحدة الوطنية أرضا وشعبا ".

/انتهى/

رمز الخبر 1910334

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