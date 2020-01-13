الجبهة الداخلية الاسرائيلية غير جاهزة لمواجهة حرب قادمة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن رئيس مشروع حماية الجبهة الداخلية بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ومساعد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الجنرال "مائير ألران ، قال أن "أحوال الإسرائيليين الذين تضرروا من العاصفة الأخيرة محزن جدا، ومع ذلك، فإنه يمكن استيعاب هذه الآثار الخطيرة إن استفادت الدولة من هذه الأخطاء التي رافقت أداءها".

وأوضح أن "المطلوب ليس استخلاص دروس موضعية عملياتية محددة، وإنما العمل على إحداث تغيير جوهري في التفكير الاستراتيجي لصناع القرار في الكيان المحتل.

وأضاف ألران إن الحروب والمواجهات العسكرية الواسعة، "لسنا مستعدين لها". /انتهى/