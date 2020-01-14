حاجي زاده: نبذل حياتنا وكرامتنا من أجل الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد قوة الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد "حاجي زاده" أشار، اليوم الثلاثاء، على هامش مراسم احياء ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهداء والتي عقدت في طهران قائلاً: "نبذل حياتنا وكرامتنا من أجل الثورة"، مؤكداانه تقف كل القوات المسلحة خلف الأمن القومي والشعبي والثورة وولاية الفقيه.

وتطرق العميد "حاجي زاده" إلى اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، مبينا: أن إيران استهدفت القاعدة الأمريكية بضربات صاروخية ولم يتجرأ الامريكان على اقتراف أية حماقة، وعلى شعبنا أن يعلم بأننا قوة عظمى يعمل لها ألف حساب. /انتهى/