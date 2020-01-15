جيش الاحتلال الأميركي يعزز قواته في قاعدة القصرك قرب الحدود السورية التركية

وأكدت وكالة "سبوتنيك" قيام جيش الاحتلال الأميركي، يوم الثلاثاء، بإدخال قافلة عسكرية مؤلفة من 20 شاحنة و4 مدرعات كبيرة إلى قاعدتها العسكرية في منطقة "القصرك" قرب بلدة تل بيدر (نحو 30 كم من الحدود السورية التركية و25 كم شمالي مدينة الحسكة) على طريق القامشلي- تل تمر.

وتمركزت مدرعتان أميركيتان ظهر يوم الثلاثاء، في منطقة الصناعة في بلدة تل تمر غربي الحسكة، ومثلهما في منطقة المجبل على طريق (القامشلي- تل تمر) قبل انسحابها بعد عدة ساعات إلى قاعدة "القصرك" غير الشرعية.

وتأتي التحركات الأميركية بعد ساعات من انتشار وتمركز قوات الشرطة الروسية على طول الطريق الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة.

فيما أكدت مصادر مواكبة لـ "سبوتنيك" أن تدعيم جيش الاحتلال الأميركي قواته في (القصرك)، يأتي على خلفية التخوف من نتائج الاجتماعات السورية التركية التي جرت في موسكو برعاية روسية.

المصدر: سبوتنيك