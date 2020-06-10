شاحنات الإحتلال تدخل إلى الأراضي السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قوات الاحتلال الأمريكية فرضت سيطرتها على القواعد السورية بشكل غير شرعي في منطقة الجزيرة السورية في خرق متجدد للقوانين والشرائع الدولية، حيث دخلت منذ ساعات قليلة قافلة من 40 شاحنة تحميها مدرعات حربية عبر أحد المعابر (الغير شرعي) إلى منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

وكانت قافلة من 50 شاحنة دخلت عبر معبر الوليد (الغير شرعي) أمس محملة بمعدات ومواد لوجستية إضافة إلى صهاريج بترول برفقة عدد من المدرعات نوع "همر".

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية إلى الحسكة عبر المعابر الغير شرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيرها من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق.