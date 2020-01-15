ايران ترفع دعوى جنائية ضد "ترامب" لدى محكمة "لاهاي" الجنائية الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث بإسم السلطة القضائية في ايران غلامحسين اسماعيلي قال في تصريح له، أن ترامب وحكومته اعلنوا بصراحة أنهم نفذوا عملية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني، وفي المجال الجنائي هناك ثلاثة جهات تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة من اجل متابعة هذا الموضوع؛ الجهة الاولى هي محكمة الجنايات التابعة للجمهورية الاسلامية.

وأوضح: بما أن جهة غير ايرانية نفذت جريمة ضد مواطنين ايرانيين خارج الحدود الايرانية، فلذلك نعتقد اننا نتمتع بالأهلية اللازمة لمتابعة هذه القضية.

وتابع: الجهة الثانية هي العراق كون أن الجريمة قد وقعت على الاراضي العراقية، والثالثة هي المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي".

وأضاف: عازمين على رفع دعوى ضد الجيش الامريكي وحكومة ترامب اعتبارا لإرتكابهم الجريمة وفتح ملف لهم في هذا الخصوص في كل من الجمهورية الاسلامية والعراق ومحكمة لاهاي الدولية، عل أنه يتم استدعاء ترامب بعد انتهاء فترة رئاسته./انتهى/.