  1. السياسة
١٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١

في نيودلهي

ظريف يستعرض مع مستشار الامن القومي الأفغاني آخر المستجدات

ظريف يستعرض مع مستشار الامن القومي الأفغاني آخر المستجدات

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي صباح الأربعاء مستشار الأمن القومي الأفغاني "حمد الله محب".

وتمحورت المحادثات بين ظريف وحمدالله محب حول التطورات الإقليمية، وخاصة بعد اغتيال الفريق الشهيد سليماني وآخر الظروف السياسية ومحادثات السلام في أفغانستان.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الهندية نيودلهي مساء الثلاثاء من اجل المشاركة في مؤتمر "رايسينا" للحوار الدولي .

وسيقوم ظريف فضلا عن حضور اعمال مؤتمر رايسينا، بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الهنود وايضا الشخصيات الاجنبية المشاركة في هذا الحدث الدولي.

وبدأ مؤتمر رايسينا الدولي اعماله امس الثلاثاء في العاصمة الهندية نيودلهي بمشاركة وزراء خارجية الدول الاخرى بمن فيهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ويستمر على مدى 3 ايام لينتهي في 16 كانون الثاني / يناير الحالي.

رمز الخبر 1901304

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