وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي ان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف صرح بان، لجنة التحقيق باغتيال المهندس وسليماني توصلت لاستنتاجات مهمة.

وأضاف "خلف"، اللجنة ستفتح منفذاً من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الأخرى.

واشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن التحقيق في اغتيال المهندس وسليماني ربما سيتخطى الحدود العراقية.

وقال "خلف" لجنة التحقيق باغتيال المهندس وسليماني ستسلم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء. /انتهى/