البنتاغون توفد المزيد من قواتها الى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المتحدث بإسم القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) أن الولايات المتحدة تعتزم ايفاد قواتها التابعة للواء 82 المجوقل الامريكي (المنقول جوا) الى بغداد.

وقد بدأت عملية ايفاد هذه القوات بالتزامن مع تأزم الاوضاع في المنطقة خلال الاسبوعين الماضيين الى الكويت، ومن المقرر أن يتم تبديلها بمئة من قوات المشاة البحرية المسؤولة عن حفاظ الامن للسفارة الامريكية في بغداد.

ولم يتم لحد الان تحديد الموعد الدقيق وعدد القوات المجوقلة التي ستوفد الى العراق.

ووفقا لمزاعم البنتاغون فان ايفاد هذه القوات لبغداد يرمي الى تعزيز الاجراءات الامنية للسفارة الامريكية في العراق، كما وأضاف أن باقي القوات المجوقلة الامريكية ستبقى في الكويت.

والجدير بالذكر أن المنطقة شهدت ارتفاعا في حدة التوتر خلال الاسبوعين الاخيرين بعد قيام الولايات المتحدة بإغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه بالقرب من مطار بغداد والجمهورية الاسلامية تحتفظ بحقها في الرد على هذه الخطوة الارهابية./انتهى/.