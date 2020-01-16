الصواريخ الايرانية أصابت قاعدة "عين الاسد" بدقة مئة في المئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الايرني العميد امير حاتمي صرح في كلمة له مع طلاب جامعة "الامام علي (ع)" العسكرية للضباط وبالاشارة الى الثأر لدماء الشهيد سليماني من الولايات المتحدة، صرح: بعون الله تمكنا من الانتقام كما كنا نتوقع.

وأضاف: نسبة نجاح عملية اطلاق الصواريخ كانت كالمتوقع ودقة اصابة الصواريخ لقاعدة "عين الاسد" كانت مئة في المئة.

وأوضح: تم اصابة الاهداف التي تم تحديدها بالضبط.

وتابع حاتمي: بهذه العملية ابرقنا برسالة للعدو بأننا ننفذ ما نقول، ولدينا القدرة الكافية لتنفيذ ما نتوعد به، ونأمل أن لا يختبروا الجمهورية الاسلامية ثانية، لأن الرد سيكون اصعب./انتهى/.