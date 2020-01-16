  1. السياسة
١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٦:٥٩

وزير الدفاع الايراني:

الصواريخ الايرانية أصابت قاعدة "عين الاسد" بدقة مئة في المئة

الصواريخ الايرانية أصابت قاعدة "عين الاسد" بدقة مئة في المئة

صرح وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي بان دقة الصواريخ الايرانية في استهدافها لقاعدة "عين الاسد" الامريكية في العراق كانت مئة في المئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الايرني العميد امير حاتمي صرح في كلمة له مع طلاب جامعة "الامام علي (ع)" العسكرية للضباط وبالاشارة الى الثأر لدماء الشهيد سليماني من الولايات المتحدة، صرح: بعون الله تمكنا من الانتقام كما كنا نتوقع.

وأضاف: نسبة نجاح عملية اطلاق الصواريخ كانت كالمتوقع ودقة اصابة الصواريخ لقاعدة "عين الاسد" كانت مئة في المئة.

وأوضح: تم اصابة الاهداف التي تم تحديدها بالضبط.

وتابع حاتمي: بهذه العملية ابرقنا برسالة للعدو بأننا ننفذ ما نقول، ولدينا القدرة الكافية لتنفيذ ما نتوعد به، ونأمل أن لا يختبروا الجمهورية الاسلامية ثانية، لأن الرد سيكون اصعب./انتهى/.

رمز الخبر 1901351

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