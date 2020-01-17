العميد حاتمي: الاغتيال الجبان للقائد سليماني مصداق حقيقي للارهاب الحكومي

واعتبر وزير الدفاع في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركي الجنرال "خلوصي آكار"، الاغتيال الجبان للقائد الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي تم في دمس الظلام، بأنه مصداق حقيقي للارهاب الحكومي؛ مضيفا ان الأميركيين قد كشروا عن أنيابهم وكشفوا مرة أخرى عن وجههم الكريه أمام العالم وبرهنوا عن طبيعتهم الارهابية للجميع.

وفيما أشار وزير الدفاع الى الخطأ الاستراتيجي في الحسابات الذي ارتكبه ترامب من خلال خطوته البربرية الأخيرة، أضاف، ان استشهاد الفريق قائد سليماني ورفاقه لن يكون نقطة نهاية لمسيرة المقاومة، بل انه قد بعث روحا جديدة في جسد محور المقاومة.

وأكد، ان بعد الرد الصاروخي الايراني، قد علم الأميركيون بأنهم سيتلقون ردا أكثر شدة إذا ما ارتكبوا أي حماقة أخرى.

وصرح حاتمي، ان الجمهورية الاسلامية تتوقع من جميع الدول المستقلة بما فيها دول المنطقة بأن تعلن عن ادانتها الشديدة لهذا الاجراء الاميركي الارهابي.

الى ذلك، أعرب وزير الدفاع التركي الجنرال خلوصي آكار عن تعازيه ومواساته باستشهاد الفريق قاسم سليماني الى إيران حكومة وشعبا وأضاف، ان افتعال التوترات والمساس بالاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دول المنطقة؛ مؤكدا ان بلاده تتطلع دوما الى ارساء الاستقرار والأمن المستديم في المنطقة.

وأعرب ان تركيا ترغب دوما في استمرار الحوار وتعزيز العلاقات بين إيران وتركيا لا سيما فيما يخص القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك./انتهى/