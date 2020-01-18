هنية: تحرير الأسرى من أهم أولويات قيادة "حماس"

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة "القدس برس" أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صرح بأن تحرير الأسرى من أهم أولويات قيادة "حماس"، و جاء ذلك خلال مهاتفة هنية، للأسير المحرر "علاء أبو جزر" من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، الذي أفرج عنه الأربعاء الماضي، بعد اعتقال دام 17 عاما.

وهنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "أبو جزر" بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، مشيدا بصمود الأسرى في سجون الاحتلال، وفق ما ذكر بيان مكتب هنية.

ويشار إلى أن "هنية" في جولة خارجية منذ شهر تقريبا، زار خلالها مصر وتركيا وقطر وإيران وسلطنة عمان. /انتهى/