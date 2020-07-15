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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٢ م

سوق العقارات السعودي يتعرض لكارثة اقتصادية

سوق العقارات السعودي يتعرض لكارثة اقتصادية

كشفت قناة الإخبارية السعودية عن تسجيل السوق العقارية في السعودية تراجعا بنسبة تجاوزت 84%، متأثرة ببدء تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة وفق ما أعلنته.

وشمل الانخفاض أكثر من 82% في القطاع السكني وفي القطاع التجاري، فبحسب تقرير القناة، فإن قيمة الصفقات الأسبوعية بشكل عام سجلت أدنى مستوى لها.

ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية داخل المملكة، منذ بداية الشهر الجاري، تنفيذا للأمر الملكي الصادر في مايو/أيار الماضي، بتعديل المادة (2) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%، لتعزيز إيرادات الدولة وسط تدهور اقتصادي هو الأسوأ على الإطلاق.

/انتهى/

رمز الخبر 1905801

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