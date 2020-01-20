زيارة الرعايا العراقيين الى المدن الجنوبية في ايران باتت أسهل

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين مساعد رئيس منظمة منطقة اروند الحرة للشؤون الثقافية والاجتماعية والسياحية بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران "قدرت الله طميميان" والملحق الاقتصادي ومساعد القنصل الايراني في البصرة عقد الاحد في منظمة منطقة اروند الحرة، حيث قال طميميان، ان من اجراءات منظمة اروند الحرة ازالة العقبات من امام السياح الاجانب خاصة العراقيين لزيارة مدينتي آبادان وخرمشهر.

واضاف، ان السياحة الصحية والدينية واسواق آبادان وخرمشهر تعتبر جذابة للسياح العراقيين خاصة محافظة البصرة وان ازالة العقبات الراهنة يمكنها ان تؤدي دورا مميزا في سياق استقطاب المزيد من السياح لهذه المنطقة.

واشار هذا المسؤول الى انه سيتم قريبا افتتاح بنك او مركز صرافة في حدود شلمجة واضاف، سيجري من خلال هذه الخطوة حل مشكلة تبادل العملة للناشطين في القطاع السياحي والصرافين في هذه الحدود الدولية.

واكد ضرورة وضع الحلول العملية لكل التحديات المطروحة في الاجتماع وان يتواجد مندوب عن منظمة منطقة اروند في حدود شلمجة لحل ومعالجة مشاكل السياح العراقيين.