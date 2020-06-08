بداية إنهيار الإقتصاد السعودي

وأفادت وکالة مهر للأنباء في تقرير للكاتبة "فيفيان نيريم"على موقع "بلومبيرغ" الأميركي، أن السعودية اعتبارا من 10 يونيو/حزيران الحالي ستفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على مجموعات كبيرة من المنتجات، وهو ما سيضر بقدرة المستهلكين على الإنفاق التي انخفضت بالفعل.

وقالت الكاتبة "فيفيان نيريم" إنه طبقاً لوثيقة أصدرتها سلطات الجمارك السعودية، فإن الرسوم الجديدة ستطبق على قائمة من 74 صفحة من المنتجات المستوردة، من بينها منتجات الألبان واللحوم والخضار والسجاد ومواد البناء والمركبات، وأضافت الكاتبة أن الزيادات تتراوح بين 0.5% و15%.

ووفق تقرير بلومبيرغ، أن الحكومة السعودية تخطط بالفعل لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 15% في يوليو/تموز المقبل، الأمر الذي سيزيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها العديد من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض المرتبات.

وينقل تقرير "بلومبيرغ" عن الكاتب السعودي "خالد السليمان" قوله في مقال رأي نشرته صحيفة "عكاظ" إن "المواطنين يخشون أن الضغوط المفروضة على مستويات معيشتهم سوف تدوم خلال الأزمة الحالية"، مضيفا أن اتباع إجراءات مثل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية سينعكس سلبا على المدى الطويل على الاقتصاد بحد ذاته.