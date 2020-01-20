هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 18 و 19 دقيقة مساء اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، في عمق 12 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.