هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 18 و 19 دقيقة مساء اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، في عمق 12 كم من سطح الارض.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
ضربت هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الاثنين بلدة تخت التابعة لمدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 18 و 19 دقيقة مساء اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، في عمق 12 كم من سطح الارض.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
تعليقك