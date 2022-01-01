القوات الامريكية ستخرج من العراق بالتوابيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجويبراوي قال في تصريح لوكالة المعلومة: إن خروج القوات الامريكية من العراق بشكل كامل من أهم اهداف قادة النصر، مؤكدا أن أمريكا ستخرج بالتوابيت من العراق.

وأضاف أن الثمن الذي ستتدفعه أمريكا للعراق كبير وخروجهم بكامل قواتهم من البلد هو جزء بسيط لثار الشهداء والقادة الذين ضحوا في سبيل الوطن والعراق. وقال لا فناء لثائر والمقاومة الإسلامية ستضع الحد للقوات الامريكية في العراق.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد خلال كلمة له اليوم بمهرجان الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر، تابعتها وكالة /المعلومة/، ان ثمن دماء قادة النصر سيكون خروج كامل القوات المحتلة من العراق.

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