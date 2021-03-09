نائب عراقي ينتقد عدم تطبيق قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب عن تحالف "الفتح" العراقي، حسين اليساري، انتقد اليوم الثلاثاء، استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي باخراج تلك القوات، عادا تسويف قرار البرلمان بإخراج الأمريكان إشارة حكومية سيئة.

وقال اليساري، إن "تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأمريكية من البلاد إشارة حكومية سيئة”، مبينا أن “استمرار صمت الحكومة وعدم تطبيق قرار البرلمان سيعرض ابناء الحشد الشعبي لاعتداءات أمريكية جديدة".

وأضاف، أن "هناك تهاون حكومي في تنفيذ قرار البرلمان”، لافتا الى ان “عدم رغبة واشنطن الانسحاب من العراق دليل على النوايا الأمريكية الرامية إلى تعزيز تواجدها في البلاد".

وكان النائب عن كتلة بدر عدي الشعلان اتهم، أمس الاثنين ، الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار في سياسة نظرية المؤامرة ضد فصائل الحشد الشعبي، مبينا أن السياسة الأمريكية ما زالت تستخدم نظرية المؤامرة ضد الحشد الشعبي بهدف التوسيع والسيطرة.

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